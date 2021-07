Кипър търси помощ за овладяване на пожарите

Ч етирима души са загинали в голям горски пожар в Кипър, потвърди правителствен говорител за държавното радио. Жертвите се предполага, че са чуждестранни земеделски работници.

Пожарът избухна след продължителна суша и няколко дни на силни горещини североизточно от пристанищния град Лимасол. Стотици пожарникари и 11 самолета се опитват да овладеят огъня, посочва държавното радио РИК.

"Все още има два големи фронта на пожара. Ние използваме много противопожарни самолети и имаме надежда", заяви правителственият говорител. Израел, Гърция и Италия изпратиха противопожарни самолети в Кипър.



Няколко села бяха евакуирани в събота вечерта заради пламъците. До тази сутрин бяха унищожени около 50 квадратни километра гори и земеделски площи, според оценки на огнеборците.

Кипър се обърна вчера към партньорите си от Европейския съюз и Израел с молба за помощ в овладяването на големите горски пожари в страната северно от градовете Лимасол и Ларнака, предаде Ройтерс.

Огънят, разпалван от силните ветрове, е обхванал най-малко шест общини в подножието на планината Тродос, където има борови гори и гъста ниска растителност. По думите на директора на агенцията за горите Хараламбос Александру това е най-големият пожар в историята на островната държава.

Европейската комисия съобщи, че Гърция е изпратила пет самолета за борба с пожари, а същото възнамерява да направи и Италия. Очаква се и помощ от Израел. Европейският спътник "Коперник" е активиран, за да оцени мащаба на щетите.

Foreign help to Cyprus #fire Israel(airplanes to be full operational shortly) Greece(one airplane returned back due to technical problem, replacement has been sent) Italy (positive answer to the help call) EU(via the related help mechanism) Sovereign Bases(already operational) pic.twitter.com/6wWRGOavRm

Вече се унищожени десетки имота, но няма съобщения за пострадали хора. Пушеците от пожарите се виждат даже от столицата Никозия, която отстои на около 75 км, предаде Ройтерс.

ТАСС цитира вестник "Сайпръс мейл", според който един 67-годишен мъж е бил задържан вчера по подозрение, че е предизвикал пожара. Според изданието мъжът бил видян да пали стърнища. Друг вестник - "Филелефтерос" - пише, че мъжът отрича, като твърди, че вече си бил отишъл от мястото, откъдето е започнал огънят.

#Cyprus - Huge forest fires, the worst on record, fanned by strong winds, devour trees, vegetation and houses. Villages have been evacuated. An environmental disaster and loss of property. No loss of life or injury so far 🙏 pic.twitter.com/UT4nSmx4KG