Три големи пожара бушуват в Кипър

Т ри големи пожара бушуват на о-в Кипър, предаде в. "Сайпръс мейл".

Огромен горски пожар се разрази към 14 ч. съвсем близо до село Аракапас (окръг Лимасол). Властите евакуират жителите на селото заради пряка опасност за тях. Четири самолета за гасене на пожари и много пожарни коли участват в усилията по гасенето на пламъците.

