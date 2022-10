Повече от 140 души стъпкани от тълпа в Сеул

Н ай-малко 140 души са загинали, а около 150 са ранени при блъсканица по време на събитие за Хелоуин в популярен квартал в Сеул, столицата на Южна Корея.

Служителят на пожарната служба Чой Сонг-беом заяви, че блъсканицата е станала около 22:22 ч. и много от жертвите са били стъпкани до смърт.

Видеоклипове от мястото на събитието показват чували за трупове по улиците, служители на спешна помощ, извършващи реанимация и спасители, които се опитват да изтеглят хора, заклещени под другите.

"Големият брой жертви е резултат от това, че много хора са били стъпкани по време на Хелоуин", каза Чой и добави, че броят на жертвите може да нарасне.

Президентът на Южна Корея Юн Сук Йол свика спешна среща.

Съобщава се, че в района е имало 100 000 души, празнуващи първото събитие за Хелоуин без маски на открито след пандемията.

