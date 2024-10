Постановиха 42 доживотни присъди на мъж, осъден за 90 изнасилвания

Ю жноафрикански съд постанови 42 доживотни присъди на мъж, осъден за 90 изнасилвания, предимно на деца, по дело, което разтърси страната след ареста му през 2021 г., предаде Франс прес.

Присъдата на Нкосинати Факати, който вече беше лишен от свобода през 2022 г., бе изчетена на изслушване, излъчено на живо по основните новинарски канали в Южна Африка.

#EkurhuleniSerialRapist Nkosinathi Phakathi has been handed 42 life sentences for rape. Phakathi raped several women in Ekurhuleni between the year 2012 and 2021. He was shot in the leg during his arrest. The leg has since been amputated. Details on @POWER987News. pic.twitter.com/8RRhtCyBFD