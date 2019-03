П рез един топъл ден от месец юли през 1860 г. шхуна, носеща името „Клотилда”, с капитан Уилям Фостър и 110 африкански роби на борда, пристига в залива Мобил, Алабама.

„Клотилда” е последният известен американски робовладелски кораб, който отвежда пленници от Африка в САЩ. Сред повече от 100 роби на борда му е и Куджо Казоола Люис – последният известен оцелял от търговията с роби между Африка и САЩ.

Куджо Люис, чието истинско име е Косула (американците го наричат Казоола), е роден около 1840 г. в племето йоруба,

в региона Банте, който днес принадлежи към западноафриканската срана Бенин. Името на баща му е Олуале, а на майка му – Фондлолу. Косула има петима братя и сестри и още 12 полу-братя и сестри – деца на баща у от другите му две съпруги.

In 1928, Zora Neale Hurston made a *film* about Cudjoe Lewis, the subject of Barracoon. Autumn Womack has been thinking about this work for years. Some useful context from @amariewomack before the book's publication tomorrow: https://t.co/fxCSEfC73M pic.twitter.com/K9ke9eh3ol