Популярна порно актриса е в кома

П опулярната порно актриса Емили Уилис остава в кома, след като беше хоспитализирана през февруари. Това съобщава порталът TMZ.

25-годишното момиче е в безсъзнание и диша с помощта на вентилатор, но състоянието ѝ леко се стабилизира, съобщава бащата на порноактрисата Майкъл Уилис. Според него близките на изпадналата в кома Емили са се подготвили за най-лошото.

