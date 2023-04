Певецът Пол Катърмоул почина на 46-годишна възраст

Б ританският певец Пол Катърмоул, който беше част от поп групата "S Club 7", почина на 46-годишна възраст, предадоха Ройтерс и ДПА.

За кончината му съобщи бандата в профила си в Туитър. Семейството на Катърмоул потвърди новината.

Изпълнителят е бил открит мъртъв в дома си в Дорсет на 6 април, отбелязва ДПА. Не се съобщава причината за смъртта на певеца.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD