Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

С помощ от контрола на въздушното движение от България, радарът на летище Скопие отново беше пуснат в експлоатация тази сутрин и проблемът беше решен само за три дни.

Това заяви македонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски, предаде БГНЕС.

Николоски подчерта, че този проблем е съществувал в продължение на 30 години и обвини предходното правителство, че не го е решило.

„Към тази сутрин имаме напълно функциониращ радар на летище Скопие и по този начин проблемите са решени. Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни и дори повече да открием нещо, което може би не е било известно на обществеността, а именно, че досега, в продължение на седем години, този радар работеше само с един канал. През тези три дни, със съвместна координация между множество държавни ведомства, както и с активна работа от ръководството на M-NAV, както и с приятелска работа и помощ от контрола на въздушното движение от България, както и от правителството на Италия, успяхме да намерим решение и сега и двата канала работят“, посочи македонският вицепремиер.

„Всички протоколи за безопасност бяха спазени през тези три дни и можете да видите, че самолети от всички авиокомпании кацаха и излитаха нормално и това ще продължи да бъде така и в бъдеще“, добави Николоски.