Помнете това име: Бенджамин Ференц

С тогодишният Бенджамин Ференц е човек с оптимистичен характер. Независимо че е преживял Втората световна война, а като главен следовател в процесите срещу нацистките престъпници е видял и преживял ужасяващи неща. „Няма смисъл да се удавиш в езеро от сълзи. Ако душата ти плаче, по-добре усмивката да грее на лицето ти”, казва той.

Благодарение на Бен, както го наричали всички, и на неговата дейност като следовател, прокурорите в Нюрнбергския процес навремето получават достатъчно доказателствен материал. Процесът срещу основните нацистки военни престъпници, сред които Гьоринг, Хес, фон Ширах, Калтенбрунер и други, започва на 20 ноември 1945 г. – преди точно 75 години. „Без Ференц може би нямаше да се стигне до този зрелищен процес”, казва днес експертът Аксел Фишер пред „Дойче Веле”.

Кой е Бенджамин Ференц?

Бен Ференц е роден през 1920 г. в бедно еврейско семейство в трансилванските Карпати. Той е само на десет месеца, когато родителите му решават да избягат в САЩ. Ференц израства в Ню Йорк. Завършва право в Харвард със стипендия за високо надарени. През 1944 г., като военнослужещ в американската армия, участва в дебаркирането на западните съюзнически войски в Нормандия. През 1945 г. прекосява заедно с американските войски Рейн през прочутия мост край Ремаген.

В главната квартира на 3-та Американска армия, ръководена от генерал Патън, започнали да търсят опитни хора, които да издирват доказателства за нацистките престъпления. Младият юрист Бен Ференц се заел с тази задача и в продължение на месеци заедно с екипа си систематично проучвал всевъзможни нацистки архиви, включително и тези от някои концлагери. Онова, което открил в Бухенвалд, Дахау, Маутхаузен и по други места надхвърлило всички негови представи за жестокост и престъпления.

„Важно беше да се събират доказателства, да се установяват имената на концлагеристите, на комендантите на лагерите и на отговорните офицери от СС. Въз основа на събрания материал бяха изготвени заповедите за арест. Така обхождахме лагер след лагер”, отбеляза Бен Ференц в своите спомени.

Нюрнбергският процес срещу основните нацистки престъпници започва на 20 ноември 1945 г. Там Бен Ференц е само зрител. Видяното обаче го изпълва и с огорчение: „В началото на процеса всички места за зрители бяха заети, но с времето постепенно редиците оредяваха. Германците не проявяваха почти никакъв интерес към процеса”.

Завърнал се обратно в Америка, Ференц първо остава без работа, но после е призован да помага на известния американски юрист ген. Телфорд Тейлър, лично назначен от президента Труман да отговаря за Нюрнбергските процеси срещу по-дребните нацистки престъпници. Генерал Тейлър приема Бен Ференц в своята работна група под кодово име „Германия”.

At age 27, with no prior trial experience, @BenFerencz prosecuted what was then called “the biggest murder trial in history.” Bringing Nazis to justice shaped the course of his life. Watch the last living Nuremberg war crimes prosecutor live on Facebook today at 10:30 am ET. pic.twitter.com/MUB5XJrGIT