Актьор от от тийнейджърската драма "Кръгът на Доусън", почина след дълга битка с орторексия

А мериканският актьор Оби Ндефо, който участва в тийнейджърската драма "Кръгът на Доусън" между 1998 и 2002 г., почина след като „сърцето му отказа по време на дългогодишната му борба с хранителното разстройство орторексия“, пише сестра му Нкем Ндефо в Instagram.

„Като негово семейство съобщаваме тази новина, за да привлечем вниманието към сериозността на орторексията и с надеждата, че страдащите от това опустошително заболяване ще получат състрадателната грижа, която заслужават“, добави тя.

Орторексията е хранително разстройство, което се характеризира с мания за консумиране на висококачествени хранителни продукти, което често води до изключително ограничена диета.

Dawson's Creek and Stargate SG-1 actor Obi Ndefo, has sadly passed away at 51. pic.twitter.com/J5ywSl67pC — Movieweb (@movieweb) September 1, 2024

На Ндефо, който участваше и в Star Trek: Deep Space Nine и Stargate SG-1, бяха ампутирани и двата крака след катастрофа в Лос Анджелис през 2019 г.

Звездата от „Доусън Крийк“ Кейти Холмс, която играе Джоуи Потър, отдаде почит на Ндефо в Instagram, пишейки:

„С него се работеше чудесно и беше толкова мил човек. Изпращам молитви и милост на семейството му. Почивай в мир.“

Мери-Маргарет Хюмс, която играеше майката на Доусън Лиъри (Джеймс Ван дер Бик) в сериала, написа:

„Тези думи не идват лесно. Трудно ми е да проумея, че си ни напуснал, скъпи приятелю".

„Ти винаги си бил и винаги ще бъдеш ярка светлина. Какъв пример за чиста, неподправена любов и упоритост даваше, докато се изправяше пред предизвикателствата на живота наскоро".

Katie Holmes shares heartfelt tribute to ‘Dawson’s Creek’ actor Obi Ndefo after his death: ‘Such a kind man’ https://t.co/n7LrksHKhP pic.twitter.com/wf54Wji5Oe — New York Post (@nypost) September 2, 2024

„Ще пазя всички наши послания на любов и подкрепа един към друг през последните няколко години. Почивай в мир, сладки войниче.“

Страницата GoFundMe, създадена за Ндефо от семейството му, събра повече от 287 000 долара (218 385 паунда), за да помогне да се платят протезите на краката, операцията, от която се нуждае, и да се направи домът му достъпен за инвалидни колички.

В описанието на страницата за набиране на средства, подписано от майката на Ндефо - Сюзън Матранга, подробно се описва как актьорът е пазарувал на булевард „Бевърли“, след като е водил курс по йога, когато е бил блъснат от пиян шофьор с джип.

„Според първите респонденти и ортопедичните хирурзи е абсолютно чудо, че Оби е оцелял“, гласеше то и добавяше, че Нефо все още успява да се „усмихва и да споделя позитивизъм с всички“ по време на операциите си.

Obi Ndefo, Actor Known as Bodie on 'Dawson's Creek,' Dies at 51 https://t.co/VEh3vkt97W — People (@people) September 1, 2024

Актуализациите на страницата описват подробно как Ндефо е продължил да практикува йога, след като е загубил краката си.

Самият той изпрати актуализация през декември 2020 г., в която пише: „Това беше предизвикателство, но ВСИЧКИ НИЕ СМЕ СЕ СБЛЪСКВАЛИ С ТРУДНОСТИ, които ни дават възможности да станем по-силни.

„Благодаря на всички, които ми помогнаха да премина към нов етап от живота и да задълбоча отдадеността си на служба като артист и преподавател.“

