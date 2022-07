Почина видният учен Зигурд Хофман, открил няколко химични елемента

Ф изикът Зигурд Хофман, който придоби международна известност след откриването на няколко химични елемента, почина на 78-годишна възраст, предаде ДПА, като цитира съобщение на Центъра за изследване на тежките йони "Хелмхолц".

Смъртта му е настъпила на 17 юни, но за нея беше съобщено на 28 юли.

Physicist Sigurd Hofmann, who gained international fame after discovering several chemical elements, died on June 17 at the age of 78, the GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research said. https://t.co/myxgeO49q5

Хофман, който е роден през 1944 г., работи в центъра "Хелмхолц" почти 50 години.

Като ръководител на отдела за изследване на тежките елементи, той открива три и участва в изследване, при което е установено съществуването на още три.

We mourn the loss of one of our most prominent scientists. Prof. Dr. Sigurd Hofmann, one of the world leaders in the discovery of new elements, passed away on June 17, 2022 at the age of 78. https://t.co/fuLQijTdOX © G. Otto/GSI/FAIR pic.twitter.com/BvbANZjMOu