Почина великият моден дизайнер Пако Рабан

Г олемият дизайнер, парфюмерист и бизнесмен Пако Рабан почина на 88 години, съобщи вестник "Льо Монд".

Той беше влюбен в Бретан, където и почина. Великият френско-испански моден дизайнер Пако Рабан почина в Портстал на 88-годишна възраст, стана ясно днес. Дизайнерът, който беляза света на модата за повече от половин век, имаше къща на брега на морето.

Paco Rabanne, the Spanish-born designer synonymous with a Space Age aesthetic and best-selling perfumes, has died at age 88 in Portsall, France. https://t.co/lCkrWpqfQ4