Китайският „татко на пандите“ Ху Цзинчу почина на 94 години

К итайският пионер в екологичните и биологичните изследвания на големите панди, професор Ху Цзинчу, известен още като „таткото на пандите“, почина от болест на 94 години в четвъртък вечерта, предаде Синхуа.

Уважаваният зоолог е починал в болница в град Нанчун, югозападната китайска провинция Съчуан.

Ху е международно признат като основател на екологичните и биологичните изследвания на големите панди и е обявен за „първия човек, който изучава големи панди в Китай“.

