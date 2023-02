Почина продуцентът на "Розовата пантера" Уолтър Мириш

Н осителят на "Оскар" Уолтър Мириш, продуцирал холивудски класики като "Уестсайдска история" и "Розовата пантера", почина на 101-годишна възраст от естествена смърт, съобщи Американската филмова академия, цитирана от АФП.

Мириш, чиято кариера продължава шест десетилетия и който е и бивш президент на Академията за филмово изкуство и наука, е починал в петък в Лос Анджелис, се казва в изявление на организацията.

Академията е "дълбоко натъжена да чуе за кончината на Уолтър", казаха главният изпълнителен директор Бил Крамър и президентът Джанет Янг в изявлението, като обявиха, че той е бил "истински визионер".

"Той имаше силно влияние върху филмовата общност и Академията... Неговата страст към киното и Академията никога не отслабна и той остана наш скъп приятел и съветник", добавиха те.

