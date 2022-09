Почина Хилари Мантел

П исателката Хилари Мантел, двукратен носител на награда "Букър", е починала на 70-години, съобщи Ройтерс.

Литературна агенция Ей Ем Хийт и ХарпърКолинс уточни, че писателката е починала "внезапно и спокойно" на 22 септември, заобиколена от семейство и приятели, се уточнява в публикация на "Букселър".

Dame Hilary Mantel, author of the best-selling Wolf Hall trilogy, has died aged 70, her publisher says https://t.co/H8SNVLKPoF