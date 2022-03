Почина носителят на Оскар Уилям Хърт

Х оливудският актьор Уилям Хърт почина на 71-годишна възраст.

Носителят на Оскар си отиде на 13 март, само седмица преди 72-рия си рожден ден.

„Той почина от естествена смърт, заобиколен от семейството си, което в момента се нуждае от уединение“, съобщи синът му Уил.

William Hurt, Oscar-winning actor known for his roles in "Broadcast News," "Body Heat" and "The Big Chill," has died at the age of 71, his family announced.⁠

Hurt's son, Will, said in a statement that Hurt died Sunday of natural causes.⁠ https://t.co/hnDQUMnrJJ pic.twitter.com/xWDscVLSBq