Н а 89 години почина Хюи „Пианото“ Смит, обичан студиен музикант от Ню Орлиънс, който е свирил на записи с Литъл Ричард, Лойд Прайс и много други ранни рокзвезди, предаде АП

Със собствената си група „Дъ Клаунс“ Смит създаде любими американски парти хитове като „Don't You Just Know It“ и „Rockin' Pneumonia and Boogie Woogie Flu“.

Huey "Piano" Smith, whose rambunctious songs like "Don't You Just Know It" and "Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie Flu" propelled the sound of New Orleans R&B in the late '50s, died on Feb. 13. He was 89. https://t.co/Ud3mgZYozM — The New York Times (@nytimes) February 21, 2023

Дъщеря му Акуелин Донсеро съобщи пред Асошиейтед прес, че е починал в съня си на 13 февруари в дома си в Батън Руж. Тя не посочва конкретна причина. Смит оставя съпруга, 10 деца, 18 внуци и 47 правнуци.

Huey “Piano” Smith, a beloved New Orleans session man whose group made party favorites “Don’t You Just Know It” and “Rockin’ Pneumonia and Boogie Woogie Flu,” has died at age 89 https://t.co/NFnYOdE4u8 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 21, 2023

Родом от Ню Орлиънс, той свири в цялата страна, но винаги се връща в Луизиана. Смит е едва 15-годишен, когато започва да твори професионално, а през 20-те си години активна музикална дейност помага за многобройни хитове от 50-те години, сред които „Where You At?“ на Прайс, „Those Lonely Lonely Nights“ на Ърл Кинг и „I Hear You Knocking“ на Смайли Луис. Сред многото други изпълнители, с които работи, са Литъл Ричард, Фатс Домино и Дейвид Бартоломю.