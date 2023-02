Почина Ханс Модров, последният премиер на Източна Германия

Х анс Модров, последният министър-председател на комунистическата Източна Германия, почина на 95-годишна възраст, съобщи крайнолявата партия "Левите", цитирана от ДПА.

Модров е дългогодишен ръководител на управляващата в ГДР Германска единна социалистическа партия, а през ноември 1989 г. е издигнат за премиер, в разгара на политическите вълнения в Източна Германия и в самото навечерие на обединението със Запада. Напуска поста през април 1990 г.

Hans Modrow, who served as East Germany's last communist leader during a turbulent tenure that ended in the country's first and only free election, has died. https://t.co/jpnGsfMBi8