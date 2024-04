Почина френският певец и актьор Жан-Пол Виньон

Ф ренският актьор и певец Жан-Пол Виньон, който има шест десетилетия кариера в развлекателната индустрия, почина на 89-годишна възраст, съобщи „Индипендънт“.

Семейството на звездата разкри, че той е починал от рак на черния дроб в Бевърли Хилс, Калифорния, на 22 март.

По-късните роли на Виньон включват озвучаване на филмите "Шрек" и "500 дни от лятото", но той започва работа в кабаре в Париж през 50-те години на миналия век, след като за кратко учи право в Сорбоната.

Jean-Paul Vignon, Stylish French Vocalist and Actor, Dies at 89 https://t.co/D5l077MBxK — The Hollywood Reporter (@THR) April 3, 2024

След като военната служба спира кариерата му във Франция, в края на 20-те си години той се премества в САЩ. Опитът му да открива концерти на певицата Едит Пиаф му помага да се запише за откриването на концерти на комика Уди Алън в нюйоркския клуб "Blue Angel".

Участва и в шоуто на Ед Съливан, където прави дует с Лайза Минели малко преди да пробие в киното през 1969 г. във филма "Стерилната кукувица".

През 60-те години на ХХ в. Виньон издава и първия си албум, озаглавен Because I Love You (1964), и дебютира в холивудски филм в драмата от Втората световна война The Devil's Brigade (1968) с участието на Уилям Холдън и Клиф Робъртсън.

Виньон, който е описан от „Лос Анджелис Таймс“ като човек, който "изпълнява американския образ на романтичния, пеещ французин", продължава актьорския си успех в два епизода на Columbo, популярната американска сапунка Days of Our Lives, в която играе Monsieur Lazare, и американския сериал Gilmore Girls.

Jean-Paul Vignon, Shrek and 500 Days of Summer star, dies aged 89https://t.co/nyjPRf5ovv pic.twitter.com/c6jgj1ESEF — Radio Times (@RadioTimes) April 3, 2024

Предоставя гласа си за анимационния филм "Шрек" от 2001 г., в който играе един от веселяците на Робин Худ, а също и една запомняща се сцена в романтичната комедия "500 дни от лятото",

Въпросната сцена се случва, когато главният герой, изигран от Джоузеф Гордън-Левит, си представя себе си във френски филм, който се разказва от Виньон.

Сред другите му успехи са записването на песента "You", която е в сътрудничество със звездата от "Ангелите на Чарли" Фара Фосет, и основаването на Cote d'Azur Productions, компания за дублаж.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase