Почина италианската фотографка Летиция Баталия

И талианската фотографка Летиция Баталия почина на 87-годишна възраст, предаде ДПА.

Тя беше най-известна с противопоставянето си на мафията и организираната престъпност - проблеми, които поставяше в центъра на работата си.

"Страхотен фотограф, страхотна италианка", каза италианският министър на културата Дарио Франческини по повод кончината на Баталия.

Родена в Палермо, тя документира престъпленията на мафията през 70-те и 80-те години на миналия век - период, белязан от възхода на Коза Ностра.

Летиция Баталия нарича фотографиите си обвинителни актове. "Аз съм пратеник на съпротивата, съпротивата срещу насилието, корупцията, бедността, срещу моралния и политически хаос", казва тя преди време пред ДПА.

Баталия многократно снима жертвите на мафията. Една от най-трогателните ѝ фотографии показва отчаян мъж, изваждащ безжизнено тяло от кола в Палермо в началото на 80-те години. Мъртвият е ръководителят на регионалното правителство на Сицилия Пиерсанти Матарела, а другият мъж е брат му Серджо, който сега е президент на Италия.

Today we've lost the Italian photo reporter Letizia Battaglia, a true Sicilian woman who documented the Mafia in the 70s.

Through her incredible works, she answered multiple mysterious and tremendous actions of the underworld in Palermo.

Her photographs will live forever. pic.twitter.com/yjH4YmEbXA