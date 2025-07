Почина финалистката от „Мис Вселена“ и звезда от „Кралят и аз“ - Морийн Хингерт си отиде на 88

А ктрисата и финалистка в конкурса „Мис Вселена“ Морийн Хингерт е починала. Тя бе на 88 години, съобщава New York Post .

Звездата от „Кралят и аз“ е починала в неделя от чернодробна недостатъчност в болница „Хънтингтън“ в Пасадена, Калифорния, съобщава дъщеря ѝ Мариса Зампарели.

„Беше красива и спокойна кончина“, каза Мариса пред The Hollywood Reporter.

Maureen Hingert, ‘The King and I’ actress and Miss Universe star, dead at 88 https://t.co/E8TODDr64R pic.twitter.com/JkzlXDzfs0

Хингерт е родена на 9 януари 1937 г. в Коломбо, Шри Ланка. Премества се в Лос Анджелис, за да учи в колеж.

На 18-годишна възраст Хингерт е коронясана за „Мис Цейлон“, а след това се класира на второ място в конкурса „Мис Вселена“, проведен през 1955 г. в Лонг Бийч, Калифорния - първият в историята на надпреварата, който е излъчван по телевизията.

Успехът на Хингерт в конкурса ѝ помага да започне кариера в Холивуд. Най-известна е с ролята си на кралска съпруга във филма на Уолтър Ланг от 1956 г. „Кралят и аз“, адаптация на едноименния мюзикъл на Роджърс и Хамърстийн от 1951 г.

John Lupton with Maureen Hingert in Gun Fever (1958). #ClassicGuyOfTheWeek #JohnLupton pic.twitter.com/wcfqj24Pws

Във филма на 20th Century-Fox участват Дебора Кер, Юл Бринър, Рита Морено, Мартин Бенсън и Рекс Томпсън. Филмът е номиниран за девет Оскара и печели пет.

След „Кралят и аз“ Хингърт изпълнява ролите на Танана в „Gun Fever“ от 1958 г. и на Розита в „Gunmen from Laredo“ от 1959 г.

Участва и във филмите „Pillars of the Sky“ (1956 г.) с Джеф Чандлър и Дороти Малоун, „Elephant Walk“ (1954 г.) с Елизабет Тейлър, „Fort Bowie“ (1958 г.) и „The Rawhide Trail“ (1958 г.).

По телевизията Хингерт участва в епизоди на „Приключенията на Хирам Холидей“ („The Adventures of Hiram Holliday“), „Смъртната долина“ („Death Valley Days“) и „Капитан Дейвид Гриф“ („Captain David Grief“).

🇱🇰🌹 Maureen Hingert, Sri Lanka’s First Miss Universe Finalist & Hollywood Star, Passes Away 🎬👑

A true pioneer and icon remembered 🕊️💔



Read more: https://t.co/oJ0krFTBqA#MaureenHingert #SriLankaLegend #MissUniverse #HollywoodStar #Trailblazer #RestInPeace #IconicWoman pic.twitter.com/EjWufDkubT