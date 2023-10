Почина емблематична фигура от филма „Роки“

А ктьорът Бърт Йънг, изиграл Поли Пенино във филмите от поредицата "Роки", почина на 83-годишна възраст. Това съобщи вестник "Ню Йорк Таймс" с позоваване на дъщерята на актьора.

Sylvester Stallone has paid tribute to his #Rocky co-star Burt Young, who died Oct. 8.



"To my dear friend, Burt Young, you were an incredible [man] and artist, I and the world will miss you very much." https://t.co/byCjy4DTUm pic.twitter.com/LbjPB6JClW