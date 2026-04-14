Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

В алери Лий, която бе избрана за една от детските звезди в незабравимата сцена в „Страната на Мънчкините“ (Munchkinland) в хитовия филм от 1939 г. „Магьосникът от Оз“, почина на 94-годишна възраст. Тя си отиде почти девет десетилетия след появата си редом до Джуди Гарланд в легендарната лента.

Valerie Lee, One of the Young Munchkins in ‘The Wizard of Oz,’ Dies at 94 https://t.co/QN93wj78Kt — The Hollywood Reporter (@THR) April 13, 2026

Лий е починала в Лос Анджелис в неделя, 12 април, съобщи Стивън Кокс, автор на книгата „The Munchkins of Oz“.

Валери е едва на шест години, когато получава ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ – роля, в която танцува рамо до рамо със звездата Джуди Гарланд. Преди да бъде избрана заедно със своите приятели от танците за участие във филма, тя посещава школата „Бъд Мъри“ в Лос Анджелис.

The Wizard of Oz star Valerie Lee dies aged 94 https://t.co/RNeDfIBo7m — HELLO! (@hellomag) April 14, 2026

„Спомням си, че един ден Бърт Лар беше на снимачната площадка, но не носеше костюма си на Страхливия лъв“, спомня си веднъж Валери в интервю. „Той сложи едно от [малките човечета] в скута си и [започна] да прави вентрилоквистки номер пред всички нас.“ След участието си в „Магьосникът от Оз“, актрисата получава роли в няколко късометражни филма от поредицата „Нашата банда“ (Our Gang), включително „Time Out for Lessons“, „Old Minstrels“, „Doing Their Bit“, „Benjamin Franklin, Jr.“, „Election Daze“ и „Dancing Romeo“.

След края на актьорската си кариера Валери заема мениджърска позиция в книжарница в Лос Анджелис, където работи повече от две десетилетия. Тя оставя след себе си трите си деца – Елиз, Шарън и Лари, които са от покойния ѝ съпруг Робърт Хейнс.

Последната ѝ поява на екран е в документалния филм от 2024 г. „Mysteries of Oz: 85 Questions Answered“. Илейн Мерк Биндер, колежка на Валери и възпитаничка на същото танцово училище, почина през септември 2025 г. на 94-годишна възраст, което я направи един от последните си отишли си членове на актьорския състав. Преди смъртта си тя сподели подробности за кастинг процеса и разкри, че е била само на осем години по време на снимките.

‘The Wizard of Oz’ Star Valerie Lee Dead at 94 https://t.co/HVeTquogrm — Parade Mag (@ParadeMagazine) April 13, 2026

„Пробвах се за „Магьосникът от Оз“, за ролята на „дъвчащите кукли“ (Lullaby League). Бях облекчена, когато Бъд каза на танцовия директор: „Тя е добре“, обясни Илейн. „Не трябваше да се изявявам като другите. За мен беше страшно. Това беше първото ми голямо повикване за момичета от голямо студио. И те ме избраха като една от осемте, които трябваше едновременно да танцуват и да пеят.“ По думите ѝ, по-късно станало ясно, че са добавили момичета към групата на малките хора, тъй като са имали погрешното впечатление, че малките хора не са достатъчно атлетични.

Актрисите Присила Монтгомъри Кларк и Карън Марш Дол остават две от последните живи представителки на актьорския състав. Карън отпразнува своя 107-и рожден ден на 6 април 2026 г. „Честита 107-годишнина, Карън! Още една година смях и любов от една вдъхновяваща дама, която прави всичко да изглежда лесно“, гласеше текстът към публикация в нейна чест във Facebook.

Звездата бе дубльорка на Джуди Гарланд във филма и именно тя е запечатана в кадър как щраква с токчета в емблематичните рубиненочервени обувки. Междувременно Присила е другата детска звезда, избрана от танцовото училище „Бъд Мъри“ за участие в класическата лента.