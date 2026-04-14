Свят

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Холивуд скърби за Валери Лий, която почина на 94 години. Едва 6-годишна, тя изигра ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ (1939), танцувайки до Джуди Гарланд

14 април 2026, 13:17
Източник: Getty Images

В алери Лий, която бе избрана за една от детските звезди в незабравимата сцена в „Страната на Мънчкините“ (Munchkinland) в хитовия филм от 1939 г. „Магьосникът от Оз“, почина на 94-годишна възраст. Тя си отиде почти девет десетилетия след появата си редом до Джуди Гарланд в легендарната лента.

Лий е починала в Лос Анджелис в неделя, 12 април, съобщи Стивън Кокс, автор на книгата „The Munchkins of Oz“.

Валери е едва на шест години, когато получава ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ – роля, в която танцува рамо до рамо със звездата Джуди Гарланд. Преди да бъде избрана заедно със своите приятели от танците за участие във филма, тя посещава школата „Бъд Мъри“ в Лос Анджелис.

„Спомням си, че един ден Бърт Лар беше на снимачната площадка, но не носеше костюма си на Страхливия лъв“, спомня си веднъж Валери в интервю. „Той сложи едно от [малките човечета] в скута си и [започна] да прави вентрилоквистки номер пред всички нас.“ След участието си в „Магьосникът от Оз“, актрисата получава роли в няколко късометражни филма от поредицата „Нашата банда“ (Our Gang), включително „Time Out for Lessons“, „Old Minstrels“, „Doing Their Bit“, „Benjamin Franklin, Jr.“, „Election Daze“ и „Dancing Romeo“.

След края на актьорската си кариера Валери заема мениджърска позиция в книжарница в Лос Анджелис, където работи повече от две десетилетия. Тя оставя след себе си трите си деца – Елиз, Шарън и Лари, които са от покойния ѝ съпруг Робърт Хейнс.

Последната ѝ поява на екран е в документалния филм от 2024 г. „Mysteries of Oz: 85 Questions Answered“. Илейн Мерк Биндер, колежка на Валери и възпитаничка на същото танцово училище, почина през септември 2025 г. на 94-годишна възраст, което я направи един от последните си отишли си членове на актьорския състав. Преди смъртта си тя сподели подробности за кастинг процеса и разкри, че е била само на осем години по време на снимките.

„Пробвах се за „Магьосникът от Оз“, за ролята на „дъвчащите кукли“ (Lullaby League). Бях облекчена, когато Бъд каза на танцовия директор: „Тя е добре“, обясни Илейн. „Не трябваше да се изявявам като другите. За мен беше страшно. Това беше първото ми голямо повикване за момичета от голямо студио. И те ме избраха като една от осемте, които трябваше едновременно да танцуват и да пеят.“ По думите ѝ, по-късно станало ясно, че са добавили момичета към групата на малките хора, тъй като са имали погрешното впечатление, че малките хора не са достатъчно атлетични.

Актрисите Присила Монтгомъри Кларк и Карън Марш Дол остават две от последните живи представителки на актьорския състав. Карън отпразнува своя 107-и рожден ден на 6 април 2026 г. „Честита 107-годишнина, Карън! Още една година смях и любов от една вдъхновяваща дама, която прави всичко да изглежда лесно“, гласеше текстът към публикация в нейна чест във Facebook.

Звездата бе дубльорка на Джуди Гарланд във филма и именно тя е запечатана в кадър как щраква с токчета в емблематичните рубиненочервени обувки. Междувременно Присила е другата детска звезда, избрана от танцовото училище „Бъд Мъри“ за участие в класическата лента.

Източник: www.hellomagazine.com    
Валери Лий Магьосникът от Оз Мънчкин Джуди Гарланд Детска звезда Класически филм
Последвайте ни

По темата

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

Над 370 тона опасни храни спрени от БАБХ

Над 370 тона опасни храни спрени от БАБХ

pariteni.bg
Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 3 минути

Това съобщи Джорджа Мелони

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 10 минути

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

България Преди 40 минути

То ще остане в Панагюрище до 18 май

БАБХ спря за месец над 370 тона храни от трети страни

БАБХ спря за месец над 370 тона храни от трети страни

България Преди 1 час

Най-голям дял сред тях заемат доматите - над 110 тона

<p>Не прекалявайте с поражението на Орбан</p>

Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан

Свят Преди 1 час

Докато Европа празнува края на Орбан, анализаторите предупреждават: Петер Мадяр остава консерватор и националист. Вижте защо намесата на Тръмп се оказа токсична и как икономическите проблеми, а не идеологията, решиха съдбата на Унгария.

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Свят Преди 1 час

От „слаб по отношение на престъпността“ до „ужасен за външната политика“ – Тръмп влезе в открита война с папа Лъв XIV. Вижте защо президентът изтри AI изображението, което го показва като Христос, и как разгневи дори най-верните си поддръжници

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Любопитно Преди 1 час

Най-честите въпроси за грижата за бебето и как да намерим правилните отговори

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

България Преди 1 час

По негови думи трасето е завършено на 98%

<p>Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия</p>

Кирил Дмитриев: Европейците, останали без гориво, климатик и работа, ще запомнят решенията на Фон дер Лайен и Кая Калас

Свят Преди 1 час

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство отпреди 20 години в Мелбърн. Докато Роуз споделя за тежка травма и психологическа манипулация, екипът на певицата определи твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“

„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

Свят Преди 2 часа

Въпреки увеличаващите се загуби на бойното поле, Кремъл успя да избегне повторение на катастрофалната „частична“ мобилизация от есента на 2022 г., по време на която стотици хиляди мъже напуснаха страната. Но според експерти тази кампания, насочена към студенти, е един от няколкото признака, че по-агресивни тактики за набиране на кадри отново се засилват

На фона на кризата в Близкия изток: Лавров на посещение в Китай

На фона на кризата в Близкия изток: Лавров на посещение в Китай

Свят Преди 2 часа

Москва и Пекин "ще съгласуват позициите си по актуалните международни въпроси"

<p>Танцът на депутат стана хит след разгрома на Орбан</p>

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Свят Преди 2 часа

Докато Жолт Хегедюш стана хит с бурните си движения, новият лидер Петер Мадяр обяви готовност за диалог с Путин в името на мира. Вижте как Будапеща отпразнува края на 16-годишната ера на Орбан и защо Европа се надява на „развързване на ръцете“ на ЕС

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

България Преди 2 часа

На една пета от тях се е наложило да останат за лечение, като над 70 са деца под 18 години

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

България Преди 2 часа

По случая има двама задържани

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

Любопитно Преди 2 часа

Меган Маркъл предизвика фурор и критики, появявайки се в идентичен с на Кери Мълиган цвят шартрез на парти на Netflix. Въпреки слуховете за търсен ефект, близки до херцогинята определят модния дублаж като случайно съвпадение в труден за нея момент

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Лилия Маравиля с актьорски курс за възрастни

Edna.bg

Кралица Елизабет II заподозряна в изневяра на съпруга си 

Edna.bg

Левски: Горчилката още тежи

Gong.bg

Андрей Гюров: Спортистите са героите на нашето време

Gong.bg

Разходите на домакинствата за здраве са скочили с 60% за пет години

Nova.bg

Проверяват 7 държавни болници заради цените на скъпоструващи лекарства

Nova.bg