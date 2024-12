Червените обувки от "Магьосникът от Оз" бяха продадени за $28 милиона

Ч ифтът обувки с червени рубинени пайети, носени от Джуди Гарланд в мюзикъла"Магьосникът от Оз" и откраднати от музей преди две десетилетия, бяха продадени на търг за 28 милиона щатски долара, съобщи Асошиейтед прес.

Откраднатите пантофки от "Магьосникът от Оз" се продават на търг

Първоначалната оценка на обувките бе три милиона щатски долара. Наддаванията започнаха онлайн миналия месец и до петък бяха достигнали 1,55 милиона щатски долара, каза Робърт Уилонски, вицепрезидент на аукционна къща "Херитидж Окшънс" от Далас, която организира продажбата.

