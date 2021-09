Почина цигуларят Игор Ойстрах

Ц игуларят, диригент и педагог Игор Ойстрах е починал в Москва на 90-годишна възраст на 14 август след дълго боледуване, съобщи ТАСС.

Информацията разпространи Анжелика Моисеева, която ръководи благотворителния фонд "Давид Ойстрах". Тя е научила за смъртта на цигуларя от неговата медицинска сестра.

[#FAREWELL] 🎻😢 The great violinist #IgorOistrakh left us at the age of 90 years old. Here he was in 1961 with his father David Oistrakh performing Bach's Concerto for Two Violins in D Minor, BWV 1043! 🎻😢 https://t.co/eeLPE7CsYe pic.twitter.com/nhVet1HgTV — medici.tv (@medicitv) September 1, 2021

Игор Ойстрах е роден на 27 април 1931 г. в Одеса.

Баща му Давид Ойстрах е цигулар и диригент, а майка му Тамара Ротарева - пианистка.

My deepest condolences to the family of Violinist Igor Oistrakh. May his soul Rest In Peace! #igoroistrakh pic.twitter.com/2vjoya71Al — Amjad Ali Khan (@AAKSarod) September 2, 2021

От дете живее в Москва. На цигулка започва да свири, когато е на шест години, а на пиано - на осем. Завършва цигулка в Московската консерватория. Печели редица награди за цигулари.

От 1958 г. Игор Ойстрах е солист на Московската филхармония, а от 1965 г. - преподавател в Московската консерватория.

IGOR OISTRAKH (1931-2021)



I am deeply saddened with the loss of one of the greatest violinists of the world, Igor Oistrakh. I had first met him in 1991. He was a great virtuoso and wonderful violinist from the great Oistrakh tradition. May he rest in peace.#igoroistrakh pic.twitter.com/2F1o9dNzb4 — Cihat Askin (@AskinCihat) September 1, 2021

През 1968 г. дебютира като диригент. Изнася концерти по цял свят.

От 1996 г. до 2010 г. Игор Ойстрах преподава в Брюкселската консерватория.