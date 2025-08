Почина братът на Мохамед Али

П о-малкият брат на великия Мохамед Али - Рахаман, си е отишъл от този свят вчера, 1 август на 82-годишна възраст.

Рахаман е роден на 18 юли, 1943 година. Той следва брат си и има професионална боксова кариера от 1964 до 1972.

Statement from the Muhammad Ali Center on the passing of Rahaman Ali, who died at the age of 82 on August 1, 2025: pic.twitter.com/KtTXpGXraB