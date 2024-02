Почина бившият нидерландски премиер Дрийс ван Агт

Б ившият нидерландски премиер Дрийс ван Агт почина на 93-годишна възраст в дома си в Неймеген, съобщиха нидерландски медии, цитирани от ДПА.

От името на семейството му основаният от бившия премиер институт "Форум за права" уточни, че той е починал в понеделник.

Ван Агт и 93-годишната му съпруга Южени ван Агт-Крекелберг са починали заедно, вероятно след евтаназия, която е разрешена в Нидерландия при определени обстоятелства, посочва ДПА. Двамата са били заедно в продължение на повече от 70 години.

Met verdriet maken wij bekend dat de oprichter van The Rights Forum en voormalig minister-president Dries van Agt op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen is overleden. Hij stierf samen en hand in hand zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. pic.twitter.com/8VHa8ltuyS