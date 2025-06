Почина авторът на музиката на "Мисията невъзможна"

Л ало Шифрин – композиторът, написал незабравимата мелодия към „Мисията невъзможна“ и над 100 други аранжимента за кино и телевизия, почина на 93-годишна възраст, съобщава Асошиейтед прес.

Синът на Шифрин, Райън, потвърди, че баща му е починал вследствие на усложнения от пневмония. Композиторът е издъхнал в дома си в Лос Анджелис, заобиколен от семейството си.

Аржентинецът има четири награди „Грами“ и е бил номиниран шест пъти за „Оскар“, включително за музиката си към „Хладнокръвният Люк“, „Ужасът в Амитивил“ и „Ужилването 2“.

„Всеки филм има своя облик. Няма правила за писане на музика за филми“, казва Шифрин пред Асошиейтед прес през 2018 г. „Филмът диктува каква ще бъде музиката.“

Той написа и музиката за финала на Световното първенство по футбол в Италия през 1990 г., когато Тримата тенори – Пласидо Доминго, Лучано Павароти и Хосе Карерас, пяха заедно за първи път.

Шифрин, който е също джаз пианист и диригент на класическа музика, има забележителна кариера – работил е заедно с Дизи Гилеспи, Каунт Бейси и Сара Вон. Но може би най-големият му принос е незабравимата музика към телевизионния сериал „Мисия невъзможна“, която даде тласък на филмовата поредица с Том Круз.

Написана в необичайния 5/4 такт, мелодията бе съчетана с часовник за самоунищожение, който даваше старт на телевизионното шоу, излъчвано от 1966 до 1973 г. Тя беше описана като „най-заразителната мелодия, чувана някога от човешко ухо“ от филмовия критик на „Ню Йоркър“ Антъни Лейн и дори достигна 41-во място в „Билборд Хот 100“ през 1968 г.

