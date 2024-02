Почина американският комик Ричард Луис

А мериканският комик Ричард Луис, известен от сериала на HBO "Успокой топката", почина на 76 години, съобщи Ройтерс, позовавайки се на говорителя на актьора.

Актьорът се бореше с болестта на Паркинсон.

Луис е починал в дома си в Лос Анджелис след инфаркт, обяви говорителят Джеф Ейбрахам, добавяйки, че съпругата на актьора Джойс благодари за подкрепата.

Comedian Richard Lewis’ passing has opened a floodgate of moving tributes and remembrances from former castmates and other friends across Hollywood and beyond https://t.co/tI0TynaCv8