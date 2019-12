Почина Сю Лайън - актрисата, изиграла Лолита

Н а 73-годишна възраст почина американската актриса Сю Лайън, съобщиThe New York Times.

Тя е изиграла десетки роли в киното и телевизията от 1959 г. до 1980 г., но името й се свързва основно с ролята на Лолита в едноименния филм на Стенли Кубрик. За изпълнението си Лайън получи наградата „Златен глобус“.

She accumulated more than two dozen film and television credits from 1959 to 1980, but she was known primarily for one https://t.co/YVSKPP4Xm4

Дългогодишният приятел на Лайън - Фил Сиракопулос, съобщи, че от известно време партньорката му е имала здравословни проблеми, но не уточни какви.

Лайън участва и във филмите „Нощта на игуаната" зедно с Ричард Бъртън и Ава Гарднър, "7 жени", и др.

The late Sue Lyon, as LOLITA. Behind the scenes with director Stanley Kubrick. The 1962 Kubrick adaptation of Nabokov's novel is streaming on Netflix until the end of the month in the U.S. #SueLyon #StanleyKubrick #Kubrick pic.twitter.com/3aKN6jo92M