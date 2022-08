„Странни неща“ не успя да счупи рекорда на „Игра на калмари“

Д вадесет и осем дни след премиерата на четвъртия сезон на „Странни неща“ вече е ясно, че поредицата не успя да счупи рекорда на „Игра на калмари“ и да се превърне в най-успешния телевизионен сезон на стрийминг платформата Netflix, съобщи онлайн изданието на „Варайъти“.

Статистиката се прави на базата гледани часове в първите 28 дни от излизането на заглавието.

В крайна сметка четвъртият сезон на „Странни неща“ е бил гледан от абонатите 1,4 милиарда часа в посочения период, а „Игра на калмари“ - 1,7 милиарда часа.

Важно е да се отбележи времетраенето на двата сезона. „Игра на калмари“ е с обща продължителност от около 8 часа, докато „Странни неща”, сезон 4 - около 13 часа. Но петчасовото предимство на научнофантастичния хит на братята Дъфър се оказа недостатъчно, за да изпревари южнокорейската драма.

