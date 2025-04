Немска писателка на бестселъри е убита в плаваща къща в Хамбург

Н емската писателка на бестселъри Александра Фрьолих беше открита мъртва в плаваща къща в Хамбург. Полицията съобщи, че авторката е била жестоко нападната, пише Тhe Guardian.

58-годишната Александра Фрьолих, чиито книги редовно попадат в класациите на най-продаваните в Германия, беше намерена мъртва на 22 април сутринта, съобщиха разследващите органи. Случаят незабавно беше предаден на отдела за убийства заради категорични доказателства, че се касае за нападение.

Bestselling German novelist FOUND KILLED

on Hamburg houseboat



Police launch murder inquiry after Alexandra Fröhlich is found dead on her boat on the Elbe



Kate Connolly in Berlin

Sun 27 Apr 2025 15.12 CEST

