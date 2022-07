Пиренейският полуостров затиснат от жега, реколтата страда

Р айони от Испания и Португалия не са били толкова сухи от хиляда години, като Азорският антициклон се трансформира под въздействието на климатичните промени, установи научно изследване, цитирано от АФП.

Учените предупреждават, че последиците за лозята и маслиновите насаждения ще са тежки.

Азорските антициклони съответстват на атмосферен район с по-високо налягане, отколкото в околните зони на същата надморска височина близо до Азорския архипелаг.

Те имат важна роля върху времето и дългосрочните климатични тенденции в Западна Европа.

