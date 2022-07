Япония пести електроенергия, страната изнемогва заради адска жега

Н ай-високите температури от поне 147 години изпепеляват голяма източната част на Япония в продължение на седмица, като правителството помоли гражданите да намалят консумацията на електроенергия колкото е възможно повече, използвайки климатици, за да оцелеят в жегите, предаде Ройтерс.

В района на Токио се очаква седми пореден ден с температури над 35 градуса по Целзий, уикендът също ще бъде горещ.

Очаква се температурата в западния град Нагоя да достигне 40 градуса по Целзий. Малко по-ниски температури и вероятно дъжд могат да донесат облекчение в понеделник.

Властите не предупреждават за възможни проблеми с електрозахранването за първи път тази седмица, въпреки че доставките на енергия ще останат напрегнати на фона на растящите цени на енергията, което засилва призивите в рамките на правителството за рестартиране на повече ядрени реактори, които са били изключени след аварията във Фукушима през март 2011 г.

Правителството предупреди, че екстремните условия ще се запазят, и отново насърчи хората да не използват маски на открито, което е показателно за Япония, където носенето на маски е популярно доста преди пандемията от COVID-19.

„Тъй като това повишава риска от топлинен удар, моля свалете маските си навън, ако сте далеч от други хора и не говорите", заяви заместник-главният секретар на кабинета Сейджи Кихара на пресконференция.

