В сезона на адските жеги: Най-интензивните горещи вълни в историята

З емята се затопля, а летата стават все по-горещи с всяка изминала година.

Тази година Япония преживява най-тежката гореща вълна досега, тъй като на 3 юли температурата в централната част на Токио се покачи над 35°C (95°F) за рекорден девети пореден ден, което е с един ден повече от предишния рекорд, поставен през 2015 г.

Япония пести електроенергия, страната изнемогва заради адска жега

В същото време в град Исесаки, северозападно от Токио, беше отчетена рекордната температура от 40,2°C (104°F). Жегата предизвика официални предупреждения за предстоящ недостиг на електроенергия.

Следва Обединеното кралство, където чрез тропически взрив от Азорските острови в Атлантическия океан се очаква 10-дневна гореща вълна, като температурите ще достигнат над 30°C.

Поради тази прична, от StarsInsider са събрали някои от най-запомнящите се горещи вълни в историята.

През 1896 г. 10-дневна гореща вълна поразява източната част на Северна Америка. Съобщава се, че около 1500 души умират вследствие на ужасяващите горещини, които засягат Ню Йорк, Бостън, Нюарк и Чикаго.

