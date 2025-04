Пет медицински сестри в родилното отделение на болница в Масачузетс са диагностицирани с мозъчни тумори

Б олница в района на Бостън води разследване, след като пет медицински сестри, работещи на един и същи етаж, развиха мозъчни тумори. Медицинските сестри от болница Newton-Wellesley изразяват тревога поради увеличаващия се брой на случаите на рак сред дългогодишни колеги, работещи в отделението за грижи за майки на петия етаж, пише CBS News.

Една от медицинските сестри, която наскоро била диагностицирана с мозъчен тумор, споделя, че всеки ден отивала на работа с неприятно чувство и притеснение. Жената, пожелала анонимност, заявява, че не е единствената сред колегите си. „Стига се дотам, че числото просто се увеличава и започваш да си задаваш въпроса: „Луда ли съм, че мисля така?“ Това не може да е просто съвпадение“, добавя тя.

At Newton-Wellesley Hospital in Massachusetts, a startling cluster of brain tumor diagnoses has emerged among vaccinated nurses on the fifth-floor maternal care ward. Ten longtime staff members have been affected simultaneously, sparking alarm and raising questions about a… pic.twitter.com/ADHAwQWjVN