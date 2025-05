"Беше наистина ужасяващо": Парапланерист оцеля при полет на почти 9000 метра височина

К итайският парапланерист Пенг Юцзян преживя изключително опасна ситуация, след като внезапно бе издигнат до рекордна височина от мощно въздушно течение над планините Цилян в провинция Гансу. Инцидентът се случи в събота,25 май, и привлече вниманието както на местните, така и на световните медии.

Пенг е достигнал 8598 метра надморска височина без наличието на допълнителен кислород. Видеоклип, разпространен от китайските държавни медии, показва Пенг със заскрежено лице и облекло, докато се носи високо в облаците.

Paraglider Survives Icy Ordeal at 8,589m After Being Sucked into Clouds Over Qilian Mountains

A #Chinese paraglider set a world altitude record during a solo flight on May 24, after his glider was unexpectedly pulled into a cloud system over the Qilian Mountains. With multiple… pic.twitter.com/EJj6dJEjW1 — Pandaeyes (@Pandaeyes1111) May 27, 2025

"Току-що си бях купил употребяван колан за парапланеризъм и исках да го тествам, така че правех извършвах наземни тестове с парапланера. Изведнъж вятърът се усили и ме вдигна във въздуха. Опитах се да кацна възможно най-скоро, но не успях да го направя", разказва Пенг Юцзян пред държавната телевизия CCTV.

A 55-year-old Chinese paraglider was unexpectedly swept 8,500 meters into the air by a rare “cloud suck” updraft while soaring over the Qilian mountains. He survived the extreme altitude, and striking footage from his glider camera has gone viral on China’s Douyin platform. pic.twitter.com/ptjdGj5fcy — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) May 30, 2025

"Озовах се заобиколен от купесто-дъждовни облаци и останах в капан вътре. Беше наистина ужасяващо — наоколо всичко беше бяло. Без компаса изобщо нямаше да разбера накъде летя. Мислех, че се движа напред, но всъщност се въртях в кръг. В крайна сметка успях да се измъкна и да поема в североизточна посока", допълва парапланеристът.

Когато отказваш да се предадеш пред смъртта

Пенг споделя, че бил шокиран, когато научил до каква височина е бил издигнат, и допуска, че за кратко може да е загубил съзнание — напълно възможно на такава екстремна надморска височина и при липса на кислород.

Парапланеристът има повече от четири години опит и притежава сертификат за ниво B, който изисква минимум 20 дни летателна практика, уточнява CCTV.

A paraglider in China survived a rare updraft incident, and was lifted to nearly 9,000 meters high. Video footage shows him covered in ice as he navigates the altitude. Experts say convective weather caused the accident. Survival at this altitude is extremely rare. Learn more.… pic.twitter.com/nIrI04XN8R — CGTN America (@cgtnamerica) May 27, 2025

Въпреки почти премръзналите си и изтръпнали ръце, Пенг успял да задържи контрол над парапланера, използвайки компас и радиокомуникация със своя екип. "Когато най-накрая излязох от облаците, бях много развълнуван, защото осъзнах, че съм оцелял. Най-страшният момент беше, когато се опитах да се измъкна от спиралата и не успях, и когато крилото се спусна. Все още е ужасяващо да си спомням за този момент", споделя още той.

"Не съм сигурен какво ще правя занапред, но засега със сигурност няма да летя за известно време", казва Пенг Юцзян.