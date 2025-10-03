Пациентка в болница беше пребита до смърт в съня си от съквартирантка

П ациентка в болница в Бронкс беше пребита до смърт от своята съквартирантка, която има история на насилствено поведение, съобщи опечаленото ѝ семейство, предаде New York Post.

Синтия Ван, на 55 години, спяла в стаята си в болницата „Линкълн“ в Мот Хейвън, когато била нападната, което наложило спешна операция на 10 септември, съобщи News 12. Ван била в медицинския център в Бронкс за лечение на черния дроб по време на нападението.

Тя получила рани по главата и останала в комплекса NYC Health + Hospitals/Lincoln две седмици, преди да почине от нараняванията си на 27 септември.

„Сърцераздирателно е. Сломена съм отвътре. Много е трудно. Майка ми беше моята опора. Тя беше наистина всичко, което имах“, каза дъщерята на Ван, Танейша Ван, пред News 12. „Тя не заслужаваше това. Никой не заслужава да бъде нападнат в болница, докато спи. Трябва да се чувстваш в безопасност.“

Ван починала от травма от тъп удар в главата, съобщи медията, позовавайки се на офиса на съдебния лекар. Смъртта ѝ била класифицирана като убийство.

Болницата информирала Танейша Ван за насилственото минало на неидентифицираната съквартирантка. Не е известно дали предполагаемият извършител е бил обвинен за смъртта на Ван. The Post се свърза с полицията на Ню Йорк за коментар.

Танейша Ван обвинила медицинския център, че е създал среда, която изложила майка ѝ на опасност. „Гневна съм на болницата, която допусна тази ситуация да се случи“, казала тя. „Тя има рожден ден на 9-и. Щеше да стане на 56 и това също е трудно. Просто не заслужаваше това“, добавила Танейша.

Смъртоносното нападение се случило дни преди 95-годишна пациентка с деменция да пребие до смърт своята 89-годишна съквартирантка в старчески дом в Кони Айлънд. Нина Кравцов, оцеляла от Холокоста, била смъртоносно ранена в Reabilitation and Nursing Center Seagate на 14 септември, когато Галина Смирнова я нападнала с метален педал от инвалидния си стол. Сестра открила Кравцов да лежи в леглото с тежки наранявания на главата малко след 22:00 ч.

Кравцов била откарана спешно в болницата NYU Brooklyn, където починала на следващата сутрин. Смирнова била намерена в частната баня на споделената стая, докато миела ръцете си. 95-годишната жена била обвинена в убийство и притежание на оръжие и била задържана в затворническото отделение на болницата Bellevue по време на предявяването на обвиненията на 17 септември.