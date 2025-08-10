Свят

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Според очевидци, той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване

10 август 2025, 10:29
Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро
Източник: iStock photos/Getty images

В близост до село Търпейца откриха безжизненото тяло на българина, изчезнал на 9 август във водите на Охридското езеро, предаде БГНЕС.

Българин изчезна в Охридското езеро

Според очевидци, той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване.

52-годишния мъж е изчезнал, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца в събота, около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази бяха ангажирани да го намерят.

Полицията в Охрид потвърди, че тялото е извадено от голяма дълбочина.

Причините за инцидента към момента са неизвестни.

Източник: БГНЕС    
