Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

А встрийската полиция съобщи, че е открила телата на жена и 10-годишната ѝ дъщеря, станали жертва на предполагаемо двойно убийство, предаде ДПА.
Жертвите, 34-годишна сирийка и детето ѝ, бяха изчезнали от юли 2024 г. Те бяха открити в апартамент в западния град Инсбрук.
Петдесет и пет годишен австриец и 53-годишният му брат са в ареста от юни във връзка с делото, съобщи полицията.
