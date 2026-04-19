Свят

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

19 април 2026, 14:19
О станките на най-малко 50 бебета и шестима възрастни са били изхвърлени в гробище в Тринидад и Тобаго, съобщава полицията, цитирана от BBC.

В изявление на полицейската служба на страната (TTPS) се казва, че телата са открити в град Кумуто, на около 40 км от столицата Порт ъф Спейн на остров Тринидад – единият от двата острова, съставляващи карибската държава.

Предварителното разследване показва, че може да става въпрос за „незаконно изхвърляне на непотърсени трупове“, се добавя в съобщението.

Не е ясно дали инцидентът е свързан с гангстерското насилие в страната, която е с един от най-високите нива на убийства в Латинска Америка и Карибите.

Полицейското изявление гласи, че пет от шестте възрастни тела – на четирима мъже и две жени – са имали идентификационни табели. При две от тях е имало следи от извършени аутопсии.

Откритието е „дълбоко обезпокоително“, заяви полицейският комисар Алистър Геваро.

„Всяко лице или институция, за които се установи, че са нарушили този дълг, ще носят пълна отговорност“, каза комисарят.

Извънредното положение, което дава на полицията разширени правомощия за обиск и арест, е подновено, откакто беше въведено на 2 март.

Държавният департамент на САЩ издаде няколко предупреждения за пътуване оттогава насам – поради престъпност, както и поради „повишен риск от тероризъм“.

„Въпреки че насилствената престъпност в Тринидад и Тобаго е спаднала значително от 2024 г. насам благодарение на усилията за сигурност, започнали по време на предишните извънредни положения, престъпността остава предизвикателство в цялата страна“, се посочва в съветника за пътуване.

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

