Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

"Имам много настоятелна молба към ЦИК да се стегнат и да осигурят замяна в единичните случаи на дефектирали машини!"

Това заяви в профила си във Фейсбук служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

"В 19-та секция във Френската гимназия ми се наложи да гласувам с хартия, тъй като машината не пускаше разписки. Според СИК проблемът бил цяла сутрин и така и не бяха успели да предизвикат реакция от висшестоящата изборна администрация", посочи Трайков.

"Такова отношение саботира усилията на правителството и подкопава доверието на хората в честността на вота", заключи Трайков.