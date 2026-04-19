Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Д жъстин Теру вече е баща!

32-годишната му съпруга Никол Брайдън Блум разкри в Instagram в събота, 18 април, че тя и 54-годишният Теру са посрещнали първото си общо дете – момченце, чието име все още се пази в тайна, пише PEOPLE.

Тя сподели щастливата новина с трогателна черно-бяла снимка, на която Теру е притиснал сина си до гърдите, докато новороденото сладко подремва. На кадъра бебето е облечено в светъл гащеризон и е завито с меко одеяло.

„Той е тук 🕊️ толкова сме влюбени“, написа Блум под публикацията.

Снимката се появява около два месеца след като двойката организира бебешко парти в Ню Йорк, за да отпразнува предстоящото раждане на малчугана. Тържеството се проведе в популярното заведение Jac's on Bond. По това време източник сподели , че събитието е било „интимно празненство“, идеално за бъдещите родители.

„Вместо традиционно бебешко парти, те предпочетоха по-скромна семейна обстановка. Беше перфектно“, разказва източникът. „Никол изглеждаше зашеметяващо. И двамата изглеждаха изключително щастливи. Гостите се насладиха на коктейли и изискани хапки.“

Пред декември PEOPLE потвърди, че Теру и Блум очакват първото си дете, след като звездата от „Paradise“ се появи на червения килим за премиерата на втория сезон на сериала Fallout. Тогава Блум блестеше в кафява рокля с пайети и позираше пред фотографите, подчертавайки бременното си коремче.

В предаването „Today“ Блум разказа как е съобщила новината на актьора от „Бийтълджус“. Тя сподели, че е избрала момента по време на закуска: „Направих класическото нещо, което виждате във филмите“.

„Той попита нещо от рода на: „Как?!“, спомня си Блум през смях. „А аз отвърнах: „Е, мога да ти обясня точно как. Беше екипна работа.“

Относно бременността тя добави: „Не беше напълно планирана, но бяхме развълнувани от идеята да създадем семейство.“

Двойката сключи брак през март 2025 г., като източник потвърди щастливото събитие пред PEOPLE. Блум и звездата от „Американски психар“ предизвикаха първите слухове за романс през февруари 2023 г., когато бяха забелязани заедно на събитие на Netflix.

Няколко месеца по-късно, през август, те бяха заснети да се целуват по време на романтична среща. Двойката направи своя официален дебют на червения килим на партито на Vanity Fair след Оскарите през 2024 г., залагайки на елегантни черни тоалети.

През август 2024 г. Теру предложи брак на Блум в Италия с впечатляващ пръстен с 4-каратов диамант с изумрудена шлифовка и халка, в която са вградени рождените камъни на двамата.