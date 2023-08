Отказаха аборт на 11-годишно момиче в Перу, изнасилено от доведения си баща

Н а 11-годишно момиче е отказан аборт в Перу, след като е било изнасилено от доведения си баща.

Младото момиче, на което е даден псевдонимът Мила, за да се защити самоличността му, е разбрало миналия месец, че е бременна в 13-ата седмица, след като е била насилвана от баща си.

Установено е, че ученичката от началното училище в Икитос, столицата на област Лорето в Амазонската дъждовна гора, е била постоянно насилвана от доведения си баща от шестгодишна възраст.

Перуанските власти задържат доведения баща, но скоро той е освободен, след като съдът отхвърля искането за превантивно задържане.

Властите в Лорето преместиха Мила в приют и я отдалечиха от семейството ѝ, за да гарантират безопасността ѝ. Тримата ѝ братя и сестри, включително четиримесечно бебе, също са изпратени в същия приют.

