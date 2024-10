Отиде си легендата на нидерландския футбол Йохан Неескенс

Л егендата на нидерландския футбол Йохан Неескенс е починал на 73-годишна възраст, съобщи Кралската нидерландска футболна асоциация.

Кончината на бившия полузащитник е била в Алжир и се е случила на 6 октомври, неделя. Той е бил в африканската страна по проект на нидерландската федерация.

"Дълбоко натъжени сме от внезапната смърт на Йохан Неескенс. Той завинаги ще бъде една от нашите най-големи икони. Почивай в мир, Йохан", написаха от федерацията на официалния си профил в мрежата Х.

Като футболист Неескенс записва името си със златни букви в историята на Аякс, Барселона и националния отбор на Нидерландия. Той се отличава с изключителна работоспособност по целия терен, както и с един от най-мощните удари, спомнят си негови съвременници.

С Аякс Неескенс печели три последователни пъти Купата на европейските шампиони между 1971 и 1973 година, като става и два пъти шампион на родината си. Между 1970 и 1974 година той изиграва 171 мача, в които вкара 39 гола.

Между 1974 и 1979 година той защитава цветовете на Барселона. С каталунците взима една Купа на Краля и веднъж Купата на носителите на национални купи, като 183 мача се разписва 44 пъти.

Johan Neeskens, part of the Ajax and Netherlands teams that created “total football” in the 1970s, has passed away, aged 73. More Details ⤵️ https://t.co/wmmnZeg2yk

За националния отбор на Нидерландия той записва 49 срещи между 1970 и 1981 година, в които се разписва 17 пъти. Неескенс изиграва ключова роля за двете последователни класирания на "лалетата" на финалите на световното първенство през 1974 и през 1978 година, които те губят съответно от Германия и от Аржентина. В двубоя с Бундестима той вкарва от дузпа още във втората минута.

В кариерата си Неескенс играе още за отбори от Нидерландия, САЩ и Швейцария, където записа последния мач в кариерата си през сезон 1990/91 с екипа на ФК Цуг.

Johan Neeskens has sadly passed away at the age of 73.



A legend who will forever be in our memory. Rest in peace. ❤️🙏 pic.twitter.com/hRjr4gEsOJ