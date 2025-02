Кралят на Йордания Абдула II претърпя операция само дни след като посрещна второто си внуче

К рал Абдула II на Йордания беше приет в болница за операция, само дни след раждането на второто си внуче. Това предаде Hello!

В изявление Кралският двор на Йордания съобщи: „Негово Величество крал Абдула II претърпя успешна операция във вторник. Той постъпи в Медицинския център „Крал Хюсеин“ за лечение на инцизионна херния."

„Негово Величество беше изписан от болницата след неусложнената процедура и ще възобнови ежедневния си график. Кралският двор пожелава на Негово Величество добро здраве и благополучие“, се посочва още в изявлението.

Moment King Abdullah II leaves hospital after surgery pic.twitter.com/CkYCNdtORH — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 18, 2025

Според Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS UK): „Хернията се получава, когато вътрешна част на тялото пробие слабост в мускула или околната тъканна стена. Обикновено хернията се развива между гръдния кош и ханша. В много случаи тя не причинява никакви или съвсем малко симптоми, въпреки че може да забележите подуване или издутина в корема или слабините.“

Съществуват два метода за лечение на херния – чрез отворена операция, при която се прави разрез, за да може хирургът да върне издатината обратно в коремната кухина, или чрез лапароскопия („безкръвна операция“), при която се правят няколко малки разреза, позволяващи използването на специални инструменти за корекция на хернията.

Повечето пациенти се изписват от болницата в същия ден и се възстановяват напълно в рамките на няколко седмици.

حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين #الأردن



Remarks by His Majesty King Abdullah II during a meeting with military retirees#Jordan pic.twitter.com/NaPi3mpkvn — RHC (@RHCJO) February 17, 2025

Крал Абдула произнесе реч по време на среща с военни ветерани в понеделник, ден преди операцията, за да отбележи Деня на ветераните.

Това е и време на празненства за кралското семейство след раждането на второто внуче на кралица Рания и крал Абдула.

Най-голямата им дъщеря, принцеса Иман, роди дъщеря – принцеса Амина, на 16 февруари от съпруга си Джамил Термитис.

🇯🇴#Jordan’s King Abdullah II and Queen Rania, Crown Prince Hussein and Princess Rajwa visited and congratulated Princess Iman, who gave birth to a daughter named Amina on 16 Feb. 2025 at Prince Hashem bin Abdullah II Hospital #Aqaba.



📸 Queen Rania, alhusseinjo #PrincessIman… pic.twitter.com/FSIjPMUcK6 — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) February 18, 2025

Кралица Рания сподели първите снимки на новороденото, когато семейството се срещна с малката принцеса за първи път в родилното отделение.

Трогателни кадри показаха и момента, в който престолонаследникът принц Хюсеин и принцеса Раджуа запознаха шестмесечната си дъщеря, принцеса Имам, с новата ѝ братовчедка.

Принцеса Иман се омъжи за Джамил на 12 март 2023 г. в двореца „Бейт ал Урдон“, а кралица Рания обяви бременността на дъщеря си през януари, само месец преди раждането на бебето

Крал Абдула и кралица Рания, които са женени от 1993 г., са родители и на принцеса Салма и принц Хашем.

Inside Queen Rania and King Abdullah II of Jordan's glittering royal wedding on the couple's 30th anniversary https://t.co/Gbb9F4OQMI pic.twitter.com/fY2GJ3GZxZ — Tatler (@Tatlermagazine) June 9, 2023

Абдула става крал на Йордания на 7 февруари 1999 г. след смъртта на баща си, крал Хюсеин.

