Опасно време в Румъния: Проливен дъжд, вятър и неочакван сняг

Н ационалният институт по хидрология и управление на водите в Румъния издаде червен код за опасност от наводнения в окръг Тимиш (Западна Румъния). Очакват се значителни увеличения на нивата на реките. Жълт код е в сила за окръзите Клуж, Бистрица-Нъсъуд, Сълаж, Марамуреш и Сату Маре.

Заради проливните дъждове и придошлите реки, 20 къщи, над 40 домакинства и 100 парцела земеделски земи в района на река Бързава (окръг Тимиш) вече са наводнени.

Widespread low-end severe thunderstorms already in Romania and Turkey with a few isolated severe storms along the North Italian eastern coast already with probably around 7 hours left of the event. pic.twitter.com/IjMUZGZHQt