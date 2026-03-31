Свят

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

Тюрк: Това е очевидно несъвместимо с международноправните задължения на Израел

31 март 2026, 19:41
ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление
Източник: iStock/GettyImages

В ърховният комисар на ООН по правата на човека критикува приетия от израелския парламент нов закон за смъртно наказание за палестинци, осъдени за тероризъм, определяйки го за „дълбоко дискриминационен“, и предупреди, че прилагането му в окупираните палестински територии би представлявало военно престъпление.

Законът предвижда смъртното наказание да стане основно наказание за палестинците в окупирания от Израел Западен бряг, признати за виновни за умишлени смъртоносни нападения, квалифицирани като „терористични актове“ от израелски военен съд.

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

„Това е очевидно несъвместимо с международноправните задължения на Израел“, заяви Волькер Тюрк.

„Прилагането му спрямо жители на окупираните палестински територии би представлявало военно престъпление“, добави той.

Източник: БГНЕС    
смъртно наказание Израел палестинци ООН
Последвайте ни
Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 14 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 14 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 14 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

България Преди 37 минути

По думите на служебния правосъден министър образуваното дисциплинарно производство е необходимост, а не атака

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

Свят Преди 1 час

Йоргенсен: Намираме се в ситуация, която може да се влоши

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

България Преди 3 часа

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

България Преди 3 часа

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 3 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 3 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 3 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 4 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 4 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 4 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 4 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 4 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 5 часа

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 5 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

Доналд Тръмп с крал Чарлз III и принцеса Катрин на кралския банкет

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Свят Преди 5 часа

Решението за провеждане на държавно посещение се взема от правителството, като кралят пътува от името на външното министерство

Всичко от днес

От мрежата

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

4 трика, с които ще подобрите качеството на съня си

Edna.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Добри новини за Левски

Gong.bg

Александър Александров: Много е тъжно, знаете колко много нападаха Боби Михайлов

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg