ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

В ърховният комисар на ООН по правата на човека критикува приетия от израелския парламент нов закон за смъртно наказание за палестинци, осъдени за тероризъм, определяйки го за „дълбоко дискриминационен“, и предупреди, че прилагането му в окупираните палестински територии би представлявало военно престъпление.

Законът предвижда смъртното наказание да стане основно наказание за палестинците в окупирания от Израел Западен бряг, признати за виновни за умишлени смъртоносни нападения, квалифицирани като „терористични актове“ от израелски военен съд.

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

„Това е очевидно несъвместимо с международноправните задължения на Израел“, заяви Волькер Тюрк.

„Прилагането му спрямо жители на окупираните палестински територии би представлявало военно престъпление“, добави той.