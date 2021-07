мюсюлманки отиват на хадж в Мека за първи път без придружител от мъжки пол

Б ушра Шах най-после сбъднала "детската си мечта" да направи голямото мюсюлманско поклонение в Мека, благодарение на неотдавнашното решение на саудитските власти да позволят на жените да изпълняват този основен ритуал на исляма без придружител от мъжки пол, Рания Санджар от Франс прес, цитирана от БТА.

Министерството на хаджа официално разреши тази година на жените, независимо от възрастта им,

да извършват голямото поклонение без "опекун" или "настойник", с други думи без близък член на семейството им от мъжки пол, при условие, че те отидат там като част от група.

"Това е като сбъдната мечта. Моята детска мечта беше да направя хадж",

каза пред АФП Бушра Шах, докато събираше куфара си в къщата си в Джеда - голям пристанищен град в Западна Саудитска Арабия, разположен близо до Мека. За тази майка от Пакистан да отиде на поклонение заедно с нейния съпруг и дете би било разсейване, което би ѝ попречило да се "концентрира изцяло върху обредите".

Облечена в бяла роба, покриваща цялото ѝ тяло, с изключение на лицето, 35-годишната Бушра Шах е сред 60-те хиляди живеещи в Саудитска Арабия хора, избрани за хаджа, ограничен по брой участници за втора поредна година заради КОВИД-19.

In Mecca, women set off on hajj as 'guardian' rule cast asidehttps://t.co/t5Y9aZerI5



📸 Pakistani pilgrim Bushra Ali Shah departs for Hajj, for the first time without a male guardian, from her home in Jeddah pic.twitter.com/WfheNNKHnZ