Огнище на легионерска болест в Ню Йорк: Един починал, 22 болни

Н юйоркчанин почина, а най-малко 22 други се разболяха при огнище от легионерска болест в Харлем, съобщиха градските здравни власти, пише The New York Post.

Случаите, със симптоми, подобни на тези при пневмония, са регистрирани за първи път на 25 юли и вече са идентифицирани в няколко района на Харлем, съобщи министерство на здравеопазването на Ню Йорк в сряда, 30 юли.

Подробности за починалия не са известни.

Cluster of Legionnaire’s disease cases found in NYC as health officials on alert https://t.co/EfQReMOJIX pic.twitter.com/tqkuqcktSn — New York Post Metro (@nypmetro) July 27, 2025

Заместник-главният медицински директор д-р Тони Ейсален призова всички жители на Ню Йорк с „грипоподобни симптоми“ да се свържат с техния личен лекар възможно най-скоро.

„Легионерската болест може да бъде излекувана успешно, ако бъде диагностицирана рано“, заяви Ейсален. „Въпреки това, нюйоркчани с по-висок риск — възрастни над 50 години, пушачи и хора с хронични белодробни заболявания — трябва да бъдат особено бдителни към симптомите си и да потърсят медицинска помощ веднага при появата им“, добави той.

1 dead among 22 New Yorkers diagnosed with Legionnaires' disease in Central Harlem area https://t.co/UYGlwMEOV3 pic.twitter.com/zZTzRdoavF — Eyewitness News (@ABC7NY) July 31, 2025

Въпреки че болестта е потенциално смъртоносна при ненавременно лечение, легионерската болест не е заразна и може успешно да се лекува с антибиотици, уточняват от здравния отдел.

Заболяването обикновено се разпространява чрез водоснабдителни системи, замърсени с бактерията Legionella, която може да се развива във вътрешни водопроводни инсталации, охладителни кули, хидромасажни вани, овлажнители и кондензатори на големи климатични инсталации.

Legionnaires’ disease outbreak in Harlem leaves at least one dead, 22 others sickened as health officials raise alarm https://t.co/GyMhoDQZh0 pic.twitter.com/Hi0ZcEKQRR — New York Post Metro (@nypmetro) July 31, 2025

Всички работещи охладителни кули в засегнатата зона са изследвани чрез взимане на проби. Министерството на здравеопазването е наредило на собствениците на сгради с положителни проби да отстранят проблема в рамките на 24 часа, съобщиха от ведомството.

Легионерската болест е тежка пневмония, причинена от бактерията Legionella pneumophila. Тя не се предава между хора, а чрез вдишване на малки водни капчици, съдържащи с бактерията от замърсени водни системи.

Болестта е кръстена на голямо огнище през 1976 г. в конгрес на Американския легион във Филаделфия, когато 221 души се разболяват, а 34 умират. Първата идентификация на бактерията е направена през 1977 г. от д-р Джоузеф Макдейд и екипа му от CDC.

Bakteria Legionella живее в природни водоизточници, но става опасна, когато се развива в изкуствени топли и застояли водни системи - охладителни кули, душове, фонтани, овлажнители и водопроводни мрежи в болници, хотели и жилищни сгради.

Симптомите започват 2–10 дни след заразяването и включват висока температура, втрисане, мускулни болки, кашлица и затруднено дишане. В по-тежки случаи има болки в гърдите и стомашно-чревни оплаквания. Диагнозата се поставя чрез лабораторни тестове. Лечението с антибиотици е ефективно, особено ако болестта се открие рано.